Чо Мён Гюн принял участие в совместной церемонии поминовения предков в парке Имчжингак

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5 февраля министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн принял участие в 35-м по счёту мероприятии по поминовению предков на смотровой площадке Манбэдан в парке Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Чо Мён Гюн провёл совместную церемонию поминовения предков вместе с 1.000 членами разделённых семей. В торжественной речи он выразил стремление продолжать усилия для активизации проведения встреч и посещений родины членами разделённых семей Юга и Севера. Организация Тхониль кёнмохве, члены которой оставили на Севере полуострова своих родных и близких, ежегодно проводит подобное мероприятие, чтобы северокорейские беженцы и люди, лишившиеся родины после разделения Кореи, могли провести совместные обряды для поминовения предков.