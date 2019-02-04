Ли Нак Ён: перед экономикой много не простых задач

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Даже, если оценивать состояние отечественной экономики как положительное, нужно помнить, что в этом вопросе много не простых задач. Об этом 5 февраля на своей странице в соцсети написал премьер-министр РК Ли Нак Ён, указав ссылку на доклад о надеждах относительно экономики страны на 2019 год, подготовленный институтом экономических исследований Хёндэ. Он отметил, что успехи экономики это результат, полученный через слёзы и пот граждан. Премьер-министр также представил ссылку на новость о том, что при правительстве Мун Чжэ Ина снизилось количество случаев пяти главных преступлений, среди которых насилие, тяжкие преступления, сексуальное насилие, мошенничество, поджёг. По его словам, это стало возможно благодаря содействию граждан. Он заявил, что правительство не будет на этом останавливаться, продолжая работать над снижением уровня преступности.