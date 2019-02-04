Стивен Бигэн прибыл с визитом в Пхеньян

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6 февраля спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл в Пхеньян для проведения рабочих переговоров с бывшим послом КНДР в Испании Ким Хёк Чхолем. Стороны, как предполагается, обсудят меры по денуклеаризации КНДР и ответные поощрительные меры со стороны США, которые войдут в повестку второго саммита двух стран. Могут быть также затронуты вопросы подписания мирного договора, объявления об окончании войны, установления пункта связи в целях улучшения двусторонних отношений в случае, если Север согласится на допуск на свои ядерные объекты международных инспекторов и ликвидацию объектов по обогащению урана, в том числе ядерный центр Ёнбён. Внимание привлекает и то затронут ли стороны тему смягчения санкционного режима, на котором настаивает Пхеньян. Пока не известно встретится ли Стивен Бигэн с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Между тем, есть вероятность того, что Бигэн задержится в Пхеньяне ещё на один день.