Экономическая ситуация РК носит положительный характер

Photo : KBS News

Экономическая ситуация в РК, которая предположительно достигла уровня ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов, оценивается, как более положительная, чем в развитых странах на момент достижения данного уровня ВНД. Об этом говорится в докладе института экономических исследований Hyundai, представленном 5 февраля. В документе говорится, что в настоящий момент в РК довольно высокий уровень экономического роста и низкая безработица. Указывается, что необходимо сосредоточиться на активизации главных отраслей и поиске новых двигателей роста. Предполагается, что РК преодолела планку в 30 тыс. долларов ВНД на душу населения в прошлом году. Для сравнительного анализа состояния экономики в институте взяли пятилетний период вокруг 2018 года. Таким образом, с 2016 по 2020 год среднегодовой рост экономики РК составляет 2,8%. Это немного ниже, чем в США и Великобритании в пятилетний период вокруг даты преодоления ими вышеуказанного уровня ВНД. Между тем, показатель РК выше, чем в Японии - 1,9%, Франции – 1,7%, Германии – 1,2% и Италии – 1%. Уровень безработицы в РК в расчётный период составляет 3,6%. А в Японии отметка составляла 2,3%. Среди положительных моментов в экономике РК отмечаются устойчивость валютного рынка, снижение финансовой нестабильности. В институте сообщается, что, учитывая низкую вероятность значительного повышения цен на сырую нефть, профицит платёжного баланса сохранится.