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Второй американо-северокорейский саммит состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая 5 февраля в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». Велика вероятность, что стороны определили дату и место на рабочих переговорах. Однако город, в котором пройдёт саммит, не назван. Обращает на себя внимание то, что второй саммит, в отличие от первого, будут проходить в течение двух дней. В этой связи его участники, скорее всего, подробно обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и двусторонних отношений. Между тем, Дональд Трамп сообщил о своём намерении встретиться в ходе азиатской поездки с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестку американо-китайского саммита могут войти вопросы, касающиеся урегулирования до 1 марта торговых споров между США и КНР. Незадолго до выступления главы Белого дома в Конгрессе американская газета Politico со ссылкой на президента США сообщила дату второго американо-сверокорейского саммита. Однако в Белом доме эту информацию комментировать не стали, сославшись на то, что Дональд Трамп лично сообщит подробности.