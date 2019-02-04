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В РК уровень распространённости смартфонов составил 95%, что является самым высоким показателем в мире. Об этом 5 февраля сообщило немецкое информационное агентство DPA, ссылаясь на результаты исследования агентства по изучению общественного мнения Pew Research Center, проведённого среди 27 стран. Остальные 5% приходятся на население, имеющее телефоны без подключения к интернету. Среди вышеуказанных стран только в РК 100% населения пользуются мобильными телефонами. На втором месте по распространённости смартфонов Израиль – 88%. Далее следуют Нидерланды – 87% и Швеция – 86%. В таких странах, как Австралия, США, Испания, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Аргентина, Япония и Канада показатель составляет от 81 до 66%. В Болгарии, Польше, России и Греции отметка держится на уровне от 64 до 59%. Среди развивающихся стран самый низкий показатель зафиксирован в Индии – 24%.