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Правительство РК принимает меры по борьбе с распространением ящура в период новогодних выходных, в том числе использование негашёной извести на дорогах и повышенный контроль за скотобойнями, которые возобновили работу с 6 февраля. В министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства сообщается, что в течение предстоящей недели ожидается пик распространения ящура. Поэтому после выходных по случаю Нового года власти сосредоточат усилия по предотвращению дальнейшего распространения вируса. Последний раз вирус был обнаружен 31 января. После этого в течение семи дней подобные случаи не фиксировались. Однако учитывая инкубационный период в 14 дней и время формирования антител после вакцинации пока рано успокаиваться. В районы, где был обнаружен вирус, а также в близлежащие города и уезды предоставлено 989 тонн извести, которая использовалась для создания карантинного пояса.