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Экономика

В этом году в РК доход от экспорта сократится на 1,4%

Write: 2019-02-06 15:49:13Update: 2019-02-06 15:55:40

В этом году в РК доход от экспорта сократится на 1,4%

Photo : YONHAP News

6 февраля Банк Кореи представил прогноз о том, что в этом году номинальный экспорт снизится по сравнению с прошлым годом на 1,4%. Речь идёт о расчёте показателя экспорта с учётом его суммы и объёма. По сути это размер дохода от экспорта. В 2016 году на фоне забастовок профсоюзов в автомобильной отрасли, замедления роста экономики и усиления торгового протекционизма номинальный экспорт сократился на 5,9%. Но после этого был зафиксирован рост: в 2017 году – 15,8%, в 2018 году – 5,5%. Но в нынешнем году ожидается минус. В Банке Кореи считают, что рост реального экспорта составит 3,1%. Это на 0,8% меньше прошлогодней отметки, но положительное значение сохраняется. Таким образом, получается, что объём экспорта вырастит, а доход снизится, что связано с падением цен на экспортные товары. Предполагается, что здесь значительную роль сыграло влияние замедления экспорта полупроводников. Так, в декабре прошлого года поставки за рубеж полупроводников сократились на 8,3%. Снижение показателя было зафиксировано впервые за последние 27 месяцев. Ожидается, что на снижение экспорта влияние окажет падение цен на нефть, что на прямую сказывается на стоимости продукции нефтехимической отрасли.
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