В 2018 году уровень использования АЭС РК упал до 65,9%

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В 2018 году уровень использования АЭС в РК составил 65,9%. Данная отметка является самой низкой с 1981 года, когда она составила 56,3%. Об этом 6 февраля сообщили в Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, причина такого снижения заключается в выявлении во многих АЭС проблем с коррозией бетонных пор и железных плит. В связи с выявлением новых проблем, в отношении некоторых объектов плановые профилактические процедуры техобслуживания длились более года, в то время, как обычно на это уходило 2 месяца. В профильных кругах утверждают, что правительство Мун Чжэ Ина намеренно усложнило процедуру проверки безопасности АЭС с целью постепенного отказа от атомной энергетики. Между тем, в этом году из-за снижения количества вышеуказанных процедур уровень использования АЭС восстановится до прежних показателей. Ко всему этому, ожидается, что в этом году объём выработки электроэнергии за счёт атомной энергетики возрастёт, после того, как начнёт работу новый реактор Сингори-4, получивший 1 февраля разрешение на эксплуатацию от Корейской комиссии по ядерной безопасности.