Майкл Помпео: США надеются на то, что Ким Чон Ын выполнит своё обещание о денуклеаризации

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США очень надеются на то, что лидер КНДР Ким Чон Ын выполнит своё обещание о денуклеаризации, данное в июне на саммите в Сингапуре. Об этом заявил в среду в интервью Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео. Он добавил, что есть «все возможности» для выполнения обещания, данного Пхеньяном. Назвав второй саммит, который проведут в конце февраля лидеры США и КНДР «реальной возможностью для мира», глава внешнеполитического ведомства США отметил, что выполнение Пхеньяном своего обещания соответствует интересам как северокорейского народа, так и безопасности граждан США, тем более, что Ким Чон Ын сам указал своему народу на необходимость изменить курс и улучшить экономическую ситуацию в стране.