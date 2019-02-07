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Политика

Администрация президента РК приветствует решение о дате и месте второго американо-северокорейского саммита

Write: 2019-02-07 10:41:18Update: 2019-02-07 14:34:40

Администрация президента РК приветствует решение о дате и месте второго американо-северокорейского саммита

Photo : YONHAP News

Администрация президента приветствует решение о дате и месте проведения второго американо-северокорейского саммита. Об этом сообщил в среду представитель администрации Ким Ый Гём, выразив надежду на то, что лидеры  двух стран смогут сделать существенные и конкретные шаги навстречу друг другу. Когда-то США и Вьетнам воевали, но теперь они стали друзьями. В этой связи есть реальная надежда на то, что Вьетнам станет отличным местом для начала новой истории в отношениях между США и КНДР,- подчеркнул Ким Ый Гём.
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