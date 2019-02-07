Правительство Вьетнама готово оказать поддержку проведению второго американо-северокорейского саммита

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Правительство Вьетнама готово оказать активную поддержку проведению второго американо-северокорейского саммита, который состоится 27-28 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг. Она отметила, что правительство Вьетнама активно выступает за диалог ради обеспечения безопасности, стабильности и мира на Корейском полуострове. Для достижения этих целей правительство Вьетнама готово активно сотрудничать с заинтересованными странами,- подчеркнула представитель вьетнамского МИД.