Samsung Electronics два года подряд занимает первое место в мире по закупкам полупроводников

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Компания Samsung Electronics два года подряд остаётся крупнейшим в мире покупателем полупроводников. Согласно отчёту американской исследовательской компании Gartner, в 2018 году южнокорейский производитель электроники купил полупроводников на сумму 43 млрд 421 млн долларов, что на 7,5% больше, чем в позапрошлом году. На втором месте Apple – 41 млрд 900 млн долларов, на третьем Huawei – 21 млрд 100 млн долларов. Между тем, доля Samsung Electronics на мировом рынке снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,5%, составив в прошлом году 9,1%. Одновременно китайские производители, в том числе, Huawei и Lenovo, увеличили закупки.