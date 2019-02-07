С 16 февраля в Сеуле повысится стоимость проезда в такси

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С четырёх часов утра 16 февраля вступит в силу решение мэрии Сеула о повышении стоимости проезда в такси. Базовый тариф, который составляет в настоящее время 3.000 вон (2,68 доллара), будет повышен на 27% и составит 3.800 вон (3,39 доллара). Ночной тариф, который действует с полуночи до 4 часов утра и составляет 3.600 вон (3,21 доллар), повысится на 28% до 4.600 вон (4,10 доллара). Базовый тариф для такси-минивена и такси класса люкс, который составляет 5.000 вон (4,46 доллара), увеличится на 30% и составит 6.500 вон (5,80 доллара). Ночной тариф для этой категории такси по-прежнему не действует.