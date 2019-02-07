США и КНДР продолжают рабочие переговоры в Пхеньяне

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Представители США и КНДР продолжили в четверг в Пхеньяне начатые накануне рабочие переговоры по подготовке ко второй встрече лидеров двух стран, которая состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. В переговорах принимают участие спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и спецпредставитель госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль. Как полагают, стороны обсуждают шаги по денуклеаризации со стороны КНДР и ответные меры американской стороны. Пхеньян может предпринять демонтаж ядерных объектов в Ёнбёне, допустить международных экспертов на ядерные объекты и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты. В качестве ответного шага Вашингтон может открыть в Пхеньяне пункт связи, возобновить оказание гуманитарной помощи и объявить об окончании Корейской войны. По мнению экспертов, переговоры могут продлиться ещё несколько дней. Как стало известно, Стивен Бигэн прибыл в среду в Пхеньян на американском военно-транспортном самолёте по прямой трассе через Жёлтое море.