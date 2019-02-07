Представители южнокорейских компаний вновь обратились за разрешением на поездку в Кэсон

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Комитет по вопросам возобновления работы Кэсонского комплекса вновь обратился к правительству РК с просьбой разрешить им посещение КНДР. Председатель комитета Син Хан Ён выразил надежду на то, сразу после второго американо-северокорейского саммита такая поездка будет возможна. Предприниматели надеются также, что второй саммит приведёт к освобождению от санкций три крупных межкорейских проекта. Кроме Кэсонского индустриального комплекса, это туристическая программа в горах Кымгансан и воссоединение транспортных систем двух Корей.