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Корея: Юг-Север

Представители южнокорейских компаний вновь обратились за разрешением на поездку в Кэсон

Write: 2019-02-07 15:06:56Update: 2019-02-07 16:19:04

Представители южнокорейских компаний вновь обратились за разрешением на поездку в Кэсон

Photo : YONHAP News

Комитет по вопросам возобновления работы Кэсонского комплекса вновь обратился к правительству РК с просьбой разрешить им посещение КНДР. Председатель комитета Син Хан Ён выразил надежду на то, сразу после второго американо-северокорейского саммита такая поездка будет возможна.  Предприниматели  надеются также, что второй саммит приведёт к освобождению от санкций три крупных межкорейских проекта. Кроме Кэсонского индустриального комплекса, это туристическая программа в горах Кымгансан и воссоединение транспортных систем двух Корей. 
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