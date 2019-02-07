ООН выводит из-под санкций два проекта гуманитарной помощи КНДР

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Комитет СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи объявил о выводе из-под санкций двух проектов гуманитарной помощи КНДР. Разрешения на работу в КНДР выданы Швейцарскому агентству по развитию и сотрудничеству и глобальной гуманитарной организации World Vision International. Они доставят в КНДР оборудование для строительства объекта по снабжению питьевой водой местных жителей и предотвращения наводнений. Швейцарское агентство может ввести в КНДР оборудование стоимостью около 27 тыс. долларов. Комитет по санкциям разрешил швейцарскому правительству отгрузить также 53 тонны оцинкованной железной проволоки стоимостью 72.300 долларов для реализации проекта по защите от наводнений. Организация World Vision International получила разрешение на ввоз в КНДР 110 наименований продукции, включая трубы и 25 тонн цемента для проекта «Вода, санитария и гигиена». В результате последних согласований 9 гуманитарных проектов в КНДР выведены из-под санкций. Срок действия выданных разрешений составляет шесть месяцев. Гуманитарная деятельность сама по себе не запрещена международными санкциями, но соответствующие материалы требуют отмены санкций.