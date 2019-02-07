В феврале в Сеуле появятся такси для женщин

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В феврале в Сеуле появятся такси только для женщин и такси с более качественными услугами для пассажиров. Как сообщили в столичной мэрии, лицензию на предоставление таких услуг получила компания Tago Solutions. В сентябре прошлого года она отобрала в общей сложности 4.564 автомобиля в 50 таксомоторных компаниях и обнародовала план предоставления на экспериментальной основе услуг под названием Waygo Blue и Waygo Lady. Waygo Blue - это услуга, позволяющая пассажиру автоматически вызвать ближайшее такси. Пока клиент не садится в машину, водитель такси не знает, куда он направляется, поэтому он не может отказать в обслуживании. Waygo Lady - это услуга, предназначенная исключительно для женщин. Водителями являются женщины, а салон оснащён детским автокреслом или автобустером. Мальчики в возрасте до 12 лет также могут пользоваться этими такси. Стоимость проезда в такси Wago Blue и Waygo Lady будет на несколько долларов дороже, чем в обычных.