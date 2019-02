На Берлинском кинофестивале покажут четыре южнокорейских фильма

Photo : KBS News

На 69-ом Берлинском кинофестивале, который проходит с 7 по 17 февраля, будут показаны четыре южнокорейских фильма. Они представлены в одной конкурсной и трёх внеконкурсных программах. В секции «Форум» будет представлена новая лента китайского режиссёра корейского происхождения Чзан Лу «Фукуока». В секции Berlinale Classics, представляющей отреставрированные старые фильмы, зрители увидят картину «Ччак кхо» (Two Old Men, Mismatched Nose), снятую в 1980 году режиссёром Им Гвон Тхэком. В конкурсную программу Generation, объединяющую фильмы для детей, включён фильм режиссёра Ким Тхэ Ёна «Кокту: История ангелов-хранителей» (Kokdu: A Story of Guardian Angels). Кроме того, новая картина режиссёра Ли Су Чжина «Idol» приглашена для участия во внеконкурсной секции «Панорама».