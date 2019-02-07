Две Кореи сотрудничают в традиционной борьбе ссирым

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Юг и Север Кореи сотрудничают в традиционной борьбе ссирым. Как сообщил в среду представитель южнокорейской ассоциации ссирым Чон Ин Гиль, 12-13 февраля горы Кымгансан посетят председатель ассоциации Пак Пхаль Ён и его заместитель Ким Чон Ги, которые встретятся с северокорейскими коллегами. Стороны будут обсуждать вопросы активизации обменов специалистами по традиционной корейской борьбе. По сообщению ассоциации, представители Юга и Севера также обсудят возможность совместного проведения в июне фестиваля Тано в провинции Канвондо. Тано - традиционный корейский праздник, который отмечают пятого числа пятого лунного месяца. В нынешнем году он выпадает на 7 июня. Если стороны договорятся провести совместное мероприятие, место проведения фестиваля может быть изменено. Для уточнения деталей последуют несколько раундов рабочих встреч. 26 ноября прошлого года традиционная корейская борьба ссирым была внесена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО на основе совместной заявки от Юга и Севера Кореи.