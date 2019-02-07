Делегация компании Hyundai Asan посетит КНДР 8-9 февраля

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Делегация южнокорейской компании Hyundai Asan посетит КНДР 8-9 февраля для организации торжественной церемонии по случаю 20-летия основания компании. Об этом сообщил в четверг представитель министерства по делам воссоединения, которое дало разрешение на визит в КНДР. Церемония состоится в горах Кымгансан, а в состав делегации входят 22 человека, в том числе, президент компании Пэ Гук Хван. Запланированная церемония инициирована компанией Hyundai Asan и получила согласие северокорейской стороны, однако мероприятие не связано с возможностью возобновления туристического проекта.