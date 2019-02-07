Photo : YONHAP News

Средняя экспортная цена южнокорейских автомобилей побила рекорд. Как сообщили в четверг в Корейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году средняя экспортная цена на автомобили выросла на 1,6% процента, составив 15.400 доллара за единицу. Она уже два года подряд превышает 15 тыс. долларов. Повышение экспортной цены обусловлено растущей популярностью внедорожников, что также помогло отечественным автопроизводителям защитить прибыльность бизнеса, несмотря на сокращения экспорта. В прошлом году РК экспортировала в общей сложности 2 млн 447 тыс. 903 автомобиля. Это на 3,2% меньше в годовом исчислении. Сумма экспорта в прошлом году составила 37 млрд 608 млн долларов, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году.