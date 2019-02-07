Госструктуры РК организуют вакансии для 7.531 стажёра

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В нынешнем году южнокорейские государственные учреждения и корпорации организуют вакансии для 7.531 стажёра. Об этом сообщил в четверг южнокорейский рекрутинговый портал Job Korea, опубликовав результаты анализа планов трудоустройства на нынешний год в 106 госучреждениях и госкорпорациях. Наибольшее количество стажёров – 2.078 человек будут приглашены в учреждения социальной сферы, 1.169 человек – в области труда, здравоохранения и социального обеспечения, 1.081 человек – в области финансов. Корейская жилищная корпорация занимает первое место по количеству вакансий для стажёров. Она планирует пригласить тысячу практикантов. Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) пригласит 900 человек, Корейская железнодорожная корпорация (Korail) – 430 человек.