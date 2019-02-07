РК и США могут парафировать соглашение о распределении расходов на американский контингент в ближайшие дни

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В ближайшие дни РК и США могут парафировать очередное соглашение о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова. Сообщается, что процедура состоится в Сеуле. По данным дипломатических источников, к настоящему моменту стороны договорились о том, что южнокорейская сторона согласилась с требованием США установить годовой срок действия соглашения, а расходы не будут превышать 1 млрд долларов. Ранее начальник отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён заявил, что соглашение заключено на год лишь однократно, а впоследствии данный вопрос будет обсуждаться.