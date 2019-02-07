КНДР и США обсуждают конкретное место проведения саммита

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КНДР и США обсуждают на рабочих переговорах конкретное место проведения предстоящего саммита. Рассматриваются Дананг и Ханой. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что саммит пройдёт во Вьетнаме, но не указал конкретное место его проведения, что обострило интерес к данному вопросу. В госдепартаменте США сообщили, что эта тема пока находится на стадии обсуждения. Есть информация, что КНДР предпочитает Ханой, где расположено северокорейское посольство, а США – Дананг с учётом необходимости обеспечить безопасность. Если саммит пройдёт в Ханое, то визит северокорейского лидера Ким Чон Ына во Вьетнам будет государственным, что подразумевает встречу с руководством страны.