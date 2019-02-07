Валютные резервы РК вновь достигли рекорда

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В начале этого года южнокорейские валютные резервы достигли нового рекорда. Как сообщили 8 февраля в Банке Кореи, по состоянию на конец января их объём составил 405 млрд 510 млн долларов, что на 1 млрд 820 млн долларов больше, чем месяц назад. Размер валютных резервов растёт три месяца подряд. Нынешнее увеличение в Банке Кореи, как и прежде, связывают с ослаблением доллара. По состоянию на конец прошлого года РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. В первую тройку вошли Китай, Япония и Швейцария.