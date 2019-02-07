Президент США не будет встречаться с председателем КНР до 1 марта

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Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта, когда истекает срок урегулирования торговых споров между двумя странами. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече с журналистами. Одновременно он не исключил возможности встречи после 1 марта. Данное заявление противоречит прежней информации о том, что на этот раз Дональд Трамп примет участие в двух саммитах подряд - с лидерами КНДР и Китая. Ранее главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу в интервью Fox News заявил, что когда-нибудь главы США и Китая встретятся, но до этого ещё далеко. Он отметил, что разногласия сторон слишком велики, чтобы заключить соглашение.