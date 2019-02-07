Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 0,5%

Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина немного повысился. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 7 февраля агентством Realmeter среди тысячи жителей разных регионов страны, он составил 49,3%, что на 0,5% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 45,5% опрошенных, что на 0,3% меньше, чем неделю назад. Незначительный рост рейтинга связывают с ростом числа новостей, связанных с процессом налаживания мира на Корейском полуострове. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,8%, партии Свободная Корея – 29,7%, партии Справедливого будущего – 6,8%, партии Справедливости – 6,5%, партии Демократии и мира – 2,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1 % при уровне достоверности 95%.