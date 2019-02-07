Пассажиропоток в аэропорту Инчхон в праздничные дни достиг рекорда

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В период праздничных выходных по случаю Нового года по лунному календарю с 1 по 7 февраля среднесуточный поток пассажиров в аэропорту Инчхон достиг максимальной отметки. По данным руководства аэропорта, показатель составил 202 тыс. 60 человек. Это на 6,1% больше, чем за праздничный период в прошлом году. Всего за этот период услугами аэропорта воспользовались 1 млн 414 тыс. 417 человек. Пик пришёлся на 2 февраля. В этот день отметка составила 225.254 человека, что является рекордом. В указанный период в остальных 14-ти аэропортах страны количество пассажиров выросло на 3,9%, составив 1 млн 660 тыс. человек.