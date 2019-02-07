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В Корее

Правительство РК будет развивать приграничные районы

Write: 2019-02-08 13:46:02Update: 2019-02-08 15:21:34

Правительство РК будет развивать приграничные районы

Photo : YONHAP News

К 2030 году в развитие приграничных районов РК будет вложено 3 трлн 200 млрд вон или 11 млрд 700 млн долларов. В министерстве административного управления и безопасности сообщили, что такое решение было принято комитетом по вопросам развития приграничных регионов. Вышеуказанные средства планируется потратить на создание базы межкорейского сотрудничества и обменов, формирование платформы сбалансированного развития, активизацию туризма, налаживание мира и сохранение экосистемы, а также на расширение социальной сферы. Большая часть средств будет обеспечена за счёт государственного бюджета и частных источников. Около 2 млрд долларов планируется выделить из местного бюджета. Проект будет реализован поэтапно в сотрудничестве с военными. 
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