Южнокорейские города реализуют проект Smart City

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Города Тэчжон, Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо и Пучхон провинции Кёнгидо отобраны в качестве объектов поддержки в реализации проекта Smart City. 8 февраля в министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщили, что каждый отобранный город получит субсидии по 2 млрд вон или 1 млн 775 тыс. долларов. Местные власти выделят средства в том же объёме. Таким образом, общий размер проекта составит 12 млрд вон или 10 млн 652 тыс. долларов. Проект подразумевает реализацию «умных» информационно-технологических услуг в вопросе обеспечения безопасности, в энергетике и в системе транспорта. Всё это позволит повысить комфорт для жителей и послужит укреплению уникальных местных отраслей. Город Тэчжон продвигает создание научной деревни Re-New, которая будет предоставлять населению «умные» услуги на основе специальной исследовательской зоны Тэдок, действующей в городе. В частности, мэрия планирует создать новые маршруты общественных электробусов с функцией беспроводной зарядки, которые были разработаны в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Также там будут установлены «умные» фонари с продвинутой системой предотвращения преступлений. Кимхэ создаёт программу ознакомления с историей и культурой древнего государства Кая с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. В исторической зоне будет работать беспроводной интернет. Пучхон продвигает проект анализа больших данных и снижения уровня микропыли.