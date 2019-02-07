РК принимает участие в создании консорциума MCP

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РК принимает участие в создании консорциума, нацеленного на международную стандартизацию платформы морской связи (MCP – Maritime Connectivity Platform), которая необходима для реализации программы e-Navigation. Она представляет собой сбор, интеграцию морской информации, обмен и анализ на борту судна и в береговых системах посредством электронных средств для совершенствования процесса навигации судна. Она нацелена на обеспечение безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. Это одна из ключевых инициатив Международной морской организации (ИМО), которую планируется ввести после 2020 года. 8 февраля в Копенгагене проходит мероприятие по форматированию консорциума МСР, в котором принимают участие исследовательские и правительственные учреждения пяти стран – РК, Швеции, Дании, Великобритании и Германии. Министерство морского и рыбного хозяйства продвигает открытие офиса консорциума в РК.