Работающим женщинам в РК сложно заводить детей из-за карьеры

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Значительная часть женщин в РК не смогли продолжить карьеру из-за рождения детей. На это указывают результаты исследования Корейского института здравоохранения и социальных проблем. Отмечается, что 66% женщин, имеющих детей, в связи с рождением первого ребёнка вынуждены были уйти с работы или сменить рабочее место. В госсекторе 73% таких женщин продолжили работу на прежнем месте. Но в этом вопросе ситуация в малых и средних компаниях гораздо хуже. Кроме того, отмечается, что лишь 40% женщин воспользовались отпуском в связи с родами. Данная проблема является одним из факторов снижения рождаемости.