260 южнокорейцев отправятся в КНДР для участия в совместном новогоднем мероприятии

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8 февраля министерство по делам воссоединения одобрило поездку в КНДР 260 человек для участия в совместном с Севером мероприятии по случаю Нового года по лунному календарю. Оно пройдёт в горах Кымгансан 12-13 февраля. Между тем, разрешения на поездку получили не все включённые в список. Им было отказано, исходя из цели визита, характера мероприятия, согласованности с заинтересованными ведомствами, а также возможности повлиять на межкорейские отношения. Это первое совместное мероприятие с начала года, которое проводится на неправительственном уровне. Со стороны РК в нём принимают участие представители трудовых, сельскохозяйственных, культурных, женских и молодёжных организаций.