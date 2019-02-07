РК и США парафируют соглашение о распределении расходов на содержание американского контингента 10 февраля

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Парафирование очередного соглашения РК и США о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова, состоится 10 февраля. Об этом сообщил в пятницу дипломатический источник. Южнокорейская сторона согласилась с требованием США установить годовой срок действия соглашения, а американская сторона приняла условие Сеула о сумме расходов не выше 1 млрд долларов в год с учётом роста военного бюджета РК в этом году на 8,2%. Если стороны парафируют соглашение 10 февраля, то до конца марта будут завершены все необходимые процедуры внутри правительства, а в апреле состоится процедура ратификации документа в Национальном собрании. В церемонии парафирования примут участие представитель РК на переговорах по соглашению Чан Вон Сам и его американский коллега Тимоти Беттс.