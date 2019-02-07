РК и США объявят о планах совместных учений после американо-северокорейского саммита

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Сеул и Вашингтон договорились объявить планы проведения совместных военных учений после второго американо-северокорейского саммита, который планируется провести 27-28 февраля во Вьетнаме. Как сообщил в пятницу источник в южнокорейском правительстве, стороны хотят избежать дополнительных раздражающих факторов до саммита. Пхеньян неизменно воспринимает учения как подготовку к вторжению в КНДР. По той же причине принято решение дать им нейтральные названия. Ранее сообщалось, что командно-штабные учения Key Resolve и полевые манёвры Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращённом масштабе. Обычно они проводятся в период с конца февраля до середины апреля.