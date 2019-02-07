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КНДР и США решили провести дополнительные переговоры по вопросу подготовки второго саммита. Об этом 8 февраля сообщили в госдепартаменте США. Речь идёт о рабочих консультациях спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля, которые провели переговоры в Пхеньяне с 6 по 8 февраля. Они обсудили вопросы улучшения отношений КНДР и США, создания мира на Корейском полуострове, а также реализацию договорённостей сторон, достигнутых в ходе первого саммита в Сингапуре, проходившего в июне прошлого года. Между тем, в госдепе не представили пояснений о месте и времени дополнительных рабочих переговоров. Ничего не было сказано и о том состоялась ли встреча Стивена Бигэна и северокорейского лидера Ким Чон Ына, предположение о которой озвучивалось ранее. 6 февраля Стивен Бигэн посетил Пхеньян для встречи с Ким Хёк Чхолем, откуда вернулся в Сеул 8 февраля.