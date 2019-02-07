Таро Коно поприветствовал туристический обмен между РК и Японией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно поприветствовал то, что в прошлом году объём взаимных посещений гражданами двух стран достиг 10 млн человек. Об этом 8 февраля сообщило местное агентство Киодо Цусин. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в этот день, Таро Коно заявил, что рад такой активности обмена, поддерживаемой, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Он выразил надежду на то, что подобный обмен продолжится. По данным посольства Японии в РК, в прошлом году показатель составил 10 млн 489 тыс. человек. 71,9% из них пришлись на южнокорейцев, посетивших Японию, что указывает на несбалансированность в туристическом обмене двух стран.