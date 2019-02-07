В ВТО разрешили РК ввести ответные пошлины относительно товаров из США

Photo : KBS News

8 февраля в ВТО приняли решение о том, что РК может ввести ответные пошлины в отношении импортируемых из США товаров в размере 84 млн 810 тыс. долларов в год. В сентябре 2016 года США проиграли в споре с РК по вопросу введения в США тарифных квот в отношении импортных бытовых стиральных машин. Однако американская сторона не предприняла никаких действий по этому вопросу. Поэтому в январе прошлого года РК обратилась в ВТО с просьбой разрешить введение ответных пошлин в отношении американских товаров в объёме в 711 млн долларов в год. Арбитражный суд ВТО определил объём пошлин, выслушав позиции сторон. О дальнейших планах южнокорейской стороны по этому вопросу не сообщается.