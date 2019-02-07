В РК растут налоговые сборы

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В прошлом году в РК налоговые сборы превысили план на 25,4 трлн вон, составив 293,6 трлн вон или 261,2 млрд долларов. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 9 февраля. Корпоративный налог составил 7 млрд 28 млн долларов. В этом секторе указывается на увеличение операционных показателей корпораций в связи с ростом экспорта полупроводников. Показатель в секторе недвижимости превысил план на 7 млрд долларов. Между тем, на 1 млрд снизились сборы транспортного, энергетического и экологического налогов, в связи с влиянием снижения топливного налога и других факторов. Превышение плана по сбору налогов растёт четыре года подряд.