В РК сократилось количество пострадавших от холодов

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Четыре из десяти южнокорейцев, попавших в больницы в связи с переохлаждением, это люди старше 65 лет. 8 февраля в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний сообщили, что с декабря прошлого года по настоящий момент количество пациентов, поступивших в больницы с симптомами переохлаждения, составило 320 человек. Это на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество скончавшихся выросло на 20%, составив 11 человек. 43% пациентов в возрасте старше 65 лет. Также много пострадавших в возрасте от 55 до 65 лет. Среди скончавшихся половина это люди преклонного возраста. Причина всех случаев летального исхода -переохлаждение. Чуть более половины из них пришлись на начало декабря прошлого года, когда стояли сильные морозы. Более половины погибших либо имели когнитивные расстройства, либо находились в состоянии алкогольного опьянения.