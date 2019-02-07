Стивен Бигэн назвал поездку в Пхеньян продуктивной

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Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн оценил рабочую поездку в Пхеньян, как продуктивную. Об этом он заявил 9 февраля на встрече с главой МИД РК Кан Гён Хва. По его словам, диалог с КНДР продолжается и как он будет развиваться дальше не известно. Стивен Бигэн 8 февраля ночью вернулся в Сеул, завершив программу визита в Пхеньян. Учитывая, решение провести дополнительные переговоры, очевидно, что стороны не завершили консультации по ряду ключевых тем. Предполагается, что в Пхеньяне они обсудили конкретные меры по денуклеаризации КНДР, в том числе ликвидация объекта по обогащению урана в Ёнбёне и закрытие программы развития межконтинентальных баллистических ракет, а также возможность принятия Вашингтоном поощрительных мер в виде смягчения санкций, создания пункта связи и объявления об окончании войны.