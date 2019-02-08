Второй саммит КНДР и США состоится в Ханое

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Ханой окончательно утверждён в качестве места проведения второго саммита КНДР и США. Об этом 8 февраля на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп. Ранее в ходе выступления в Конгрессе он указывал на то, что саммит состоится во Вьетнаме 27 и 28 февраля, не назвав конкретного места. Это породило множество предположений и домыслов. В качестве наиболее вероятных мест для проведения мероприятия назывались Ханой и Дананг. Трамп, между тем, подчеркнул, что очень ждёт встречи с Ким Чон Ыном для достижения новых подвижек в деле создания условий мира. Он также написал, что КНДР под руководством Ким Чон Ына станет великой экономической державой. По словам Трампа, Ким Чон Ын может удивить многих, но не его. Президент отметил, что знает северокорейского лидера и вполне понимает его возможности. Он подчеркнул, что КНДР станет «ракетой другого вида» - «экономической ракетой».