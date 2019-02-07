РК готовится к возможному пику распространения ящура

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Центральное правительство РК оказывает финансовую поддержку регионам в борьбе с распространением ящура. На следующей неделе ожидается пик эпидемии данного вируса. В этой связи министерство административного управления и безопасности сообщило о выделении 4,3 млрд вон или 3,8 млн долларов 15 городам и провинциям для укрепления карантинных мер. 1 февраля уровень системы карантина был повышен с третьего до пятого. Этот уровень сохраняется. В министерстве считают, что пик распространения ящура придётся на следующую неделю в связи с инкубационным периодом, который длится 14 дней. 31 января в городе Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто был зафиксирован третий случай заболевания скота ящуром. После этого дополнительного выявления вируса не было.