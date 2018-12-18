Сеул примет участие в борьбе за право проведения летней Олимпиады 2032

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Сеул отобран для участия в конкурсе на выбор места проведения летней Олимпиады 2032 года в рамках совместной с КНДР заявки. Такое решение было принято 11 февраля на заседании Национального олимпийского комитета Кореи. По итогам голосования за Сеул было отдано 34 из 49 голосов. Таким образом, столица обошла Пусан, также претендовавший на участие в конкурсе. Сеул получил возможность побороться за право проведения Олимпиады впервые за 44 года. Со стороны КНДР в рамках совместной заявки будет представлен Пхеньян. 15 февраля Национальный олимпийский комитет Кореи направит заявку в МОК.