Парламентарии РК и США подтвердили единое стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан, находящийся с визитом в США, и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан договорились поддерживать тесные контакты в целях достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. 11 февраля Джон Салливан встретился с парламентской делегацией РК во главе с Мун Хи Саном. Отмечается, что стороны подтвердили взаимное стремление к достижению единых целей, а также к укреплению сотрудничества в трёхстороннем формате, включая Японию.