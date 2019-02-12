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В мире

Парламентарии РК и США подтвердили единое стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Write: 2019-02-12 10:47:15Update: 2019-02-12 18:08:49

Парламентарии РК и США подтвердили единое стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан, находящийся с визитом в США, и  первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан договорились поддерживать тесные контакты в целях достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино. 11 февраля Джон Салливан встретился с парламентской делегацией РК во главе с Мун Хи Саном. Отмечается, что стороны подтвердили взаимное стремление к достижению единых целей, а также к укреплению сотрудничества в трёхстороннем формате, включая Японию. 
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