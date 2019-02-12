В Москве состоялись дипломатические консультации США и России по КНДР

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11 февраля в Москве состоялись российско-американские дипломатические консультации, в ходе которых заместитель спецпредставителя госдепартамента по КНДР Марк Лэмберт встретился с заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловым и послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым. Как отмечается в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, состоялся предметный обмен мнениями относительно политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Была подчёркнута важность дальнейшего углубления координации усилий всех вовлечённых сторон. Обсуждались усилия по обеспечению денуклеаризации КНДР. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство США в Москве, «разговор носил откровенный и конструктивный характер». Марк Лэмберт подтвердил приверженность США достижению прогресса в отношениях с КНДР и в установлении долгосрочного мира на Корейском полуострове.