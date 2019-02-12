Россия может безвозмездно передать КНДР 50 тыс. тонн пшеницы

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Российские ведомства рассматривают вопрос о безвозмездной гуманитарной поставке КНДР 50 тыс. тонн пшеницы в рамках ликвидации ущерба, нанесённого стихийными бедствиями прошлого года. Как сообщает агентство ТАСС, председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев проинформировал в понедельник посла КНДР в России Ким Хён Чжуна. Как отметил Константин Косачев, с учётом традиционных дружественных связей между двумя странами и народами Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие КНДР как по линии международных организаций, так и на двухсторонней основе. По данным доклада ООН за декабрь 2018 года, КНДР испытывает серьёзные продовольственные проблемы.