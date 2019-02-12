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В мире

Россия может безвозмездно передать КНДР 50 тыс. тонн пшеницы

Write: 2019-02-12 11:19:43Update: 2019-02-12 11:31:57

Россия может безвозмездно передать КНДР 50 тыс. тонн пшеницы

Photo : YONHAP News

Российские ведомства рассматривают вопрос о безвозмездной гуманитарной поставке КНДР 50 тыс. тонн пшеницы в рамках ликвидации ущерба, нанесённого стихийными бедствиями прошлого года. Как сообщает агентство ТАСС, председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев проинформировал в понедельник посла КНДР в России Ким Хён Чжуна. Как отметил Константин Косачев, с учётом традиционных дружественных связей между двумя странами и народами Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие КНДР  как по линии международных организаций, так и на двухсторонней основе. По данным доклада ООН за декабрь 2018 года, КНДР испытывает серьёзные продовольственные проблемы. 
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