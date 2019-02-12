В РК не будет создаваться стратегическое командование

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Министерство обороны РК намерено отменить планы создания стратегического командования по противодействию ядерной и ракетной угрозе КНДР. Взамен при объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК планируется создать управление по вопросам ядерного оружия и оружия массового уничтожения. Об этом сообщил представитель ведомства. Создание стратегического командования рассматривалось с 2017 года. Оно должно было взять на себя управление системами ПРО KAMD и Kill Chain, а также системой нанесения массированного ответного удара KMPR. Это входило и в предвыборные обещания президента РК Мун Чжэ Ина. Однако исследование Корейского института оборонного анализа (KIDA) показало, что стратегическое командование в задуманном формате может противоречить существующей военной структуре, а также имеет низкую оперативно-боевую эффективность. Именно поэтому был разработан план создания управления по ядерному оружию и оружию массового уничтожения на базе действующего профильного центра.