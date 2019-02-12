В горах Кымгансан проходят межкорейские мероприятия

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112-13 февраля в северокорейских горах Кымгансан проходит совместное межкорейское мероприятие по случаю Нового года, в рамках которого стороны также обсуждают вопросы реализации Пхеньянской декларации от 15 июня 2000 года. В первой половине дня 12 февраля в КНДР прибыла на восьми автобусах южнокорейская делегация, в составе которой 251 человек, в том числе, представители семи крупнейших религиозных конфессий, двух главных профсоюзных объединений РК, молодёжных, женских, сельскохозяйственных организаций. Это первое с начала года межкорейское мероприятие на неправительственном уровне. В первый день состоялись совместные мероприятия, посвящённые реализации вышеуказанной декларации, контактам Юга, Севера и других стран, встреча представителей религиозных, молодёжных, женских и других общественных организаций двух Корей. На 13 февраля запланированы церемония встречи рассвета, посвящённая наступлению Нового года, встречи представителей образовательных, сельскохозяйственных и региональных организаций. Южнокорейские организации намерены предложить Северу различные программы обменов. Глава крупнейшей южнокорейской буддийской секты Чогечжон монах Вонхэн намерен предложить организовать туристическую программу в храме Сингеса, а глава департамента образования Сеула Чо Хи Ён предложит активизировать студенческие обмены в сферах спорта и искусства, а также провести совместную научную конференцию представителей образовательных кругов двух стран. Представители южнокорейских профсоюзов намерены предложить Союзу рабочих организаций КНДР провести межкорейскую конференцию трудящихся. Представители региональных властей РК также обсудят с северокорейской стороной вопросы обмена, в том числе организацию марафонов, обмен материалами к 90-летию студенческого движению в Кванчжу за независимость, проведение совместных исследований и другие.